Roby Talbot présente « Échos »

Fort du succès de ses deux premiers albums, qui ont atteint la première position Top ventes des catégories « instrumentale » et « classique » au Canada, Roby Talbot présente aujourd'hui son nouvel album intitulé Échos.

« Cet album se veut un écho à l'œuvre et à la musique de trois grands compositeurs québécois qui ont influencé mon parcours musical. Clermont Pépin (pièce Petite Étude), un pianiste beauceron et André Gagnon, une sommité dont je n'avais jamais osé interpréter une pièce auparavant (Neiges). Enfin, Claude Léveillée (Soir d'hiver) qui est depuis toujours une source de réconfort et d'inspiration pour moi », a précisé le compositeur et pianiste natif de Saint-Martin.

En effet, le premier extrait d'Échos propose une version renouvelée de la chanson « Soir d'hiver » popularisée par l'auteur-compositeur-interprète Claude Léveillée à laquelle il ajoute une variation musicale du thème. La chanteuse Annie Villeneuve y pose sa voix et livre une vibrante interprétation.

Il en a d'ailleurs fait la présentation lors d'un café concert qui s'est tenu au Centre Culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges ce dimanche.

Directeur musical et pianiste de Mélissa Bédard depuis plusieurs années, Roby Talbot possède une impressionnante feuille de route: Les Misérables, Elvis Story, Elvis Expérience, Night Fever, Martin Fontaine, Jonathan Roy, Geneviève Leclerc. II a offert de nombreuses prestations à travers le monde (Paris, Biloxi, Barcelone, Las Vegas, Tokyo, Toronto, Shanghai, Beijing) et s'impose depuis comme pianiste et compositeur incontournable de calibre international.

Son premier album, Constellations et son second, Nuages, ont remporté un grand succès en 2021 et 2022, aussi bien au Canada qu'en Allemagne, aux États-Unis et jusqu'en Italie.