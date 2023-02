Saint-Georges: de nombreuses activités pour la semaine de relâche

La ville de Saint-Georges a procédé ce matin au dévoilement des activités prévues dans le cadre de la semaine de relâche et il y a de quoi occuper les enfants.

Au total, 25 activités sportives et culturelles seront proposées par le Service des loisirs et la culture du 4 au 13 mars, partout à travers la ville.

« C'est un gros WOW, il y en a pour tous les goûts! Bravo à tous ceux qui ont travaillés sur cette programmation », a souligné le maire Claude Morin, lors de la présentation en conférence de presse ce matin.

Activités culturelles

Le centre culturel Marie-Fitzbach et la bibliothèque accueilleront de nombreuses activités culturelles. Il y a aura notamment :

- des expositions, gratuites et accessibles à tous,

- un rallye historique, gratuit et accessible à tous les visiteurs,

- un atelier de création de cartes de souhaits, payant et accessible pour les gens de plus de 10 ans,

- un atelier cyanotype sur sac écolo, payant et s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans,

- une initiation au scrabble, gratuite et accessible aux gens de plus de 10 ans,

- une initiation à la musique, gratuite et accessible à tous,

- un atelier de peinture et pastel, payant et accessible aux 8 ans et plus,

- des lectures, pour les enfants selon différentes classes d'âges.

Plusieurs de ces animations demandent une réservation. Les détails sont disponibles sur le site internet du Centre culturel Marie-Fitzbach.

Activités sportives

Plusieurs activités sportives sont prévues dans différents endroits de la ville tout au long de la semaine. Certaines sont libres et d'autres sont programmées. Il y a notamment:

- une soirée patinage glow,

- une fête hivernale,

- des ateliers de technologies,

- une journée sportive parent-enfant,

- une sortie aux galeries de la capitale à Québec,

- du prêt de matériel sportif avec une unité mobile,

- un parcours ludique,

- du badminton, du bain libre et du patinage,

- le sentier glacé de l'espace Carpe Diem.

Certaines de ces sorties demandent une réservation. Les détails sont disponibles sur le site internet des loisirs de la ville de Saint-Georges.

Centre de ski

Enfin, le centre de ski de Saint-Georges prévoit un thème par jour durant toute la relâche, soit 10 thèmes. Parmi eux se trouvent le classique Disney, la journée costumée, la journée cirque et la journée cabane à sucre.

Les détails se trouvent sur le site internet du centre de ski de Saint-Georges et sur leur page Facebook.