C'est bientôt l'arrivée des expositions printanières au centre culturel de Saint-Georges

Le centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges présentera très prochainement ses nouvelles expositions printanières sur le thème « Amas créatif ».

Cette série de sept expositions sera dévoilée au public le jeudi 23 février et elles demeureront à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain. Lors du vernissage du 23 février à 18 h, il y aura une ambiance conviviale en présence des artistes et des beaux moments d’échanges autour de l’art.

FANTASTIQUES MONSTRES MARINS

Musée du Fjord

Nos eaux sont peuplées d’animaux qui, par leur taille immense, leur forme étonnante ou leur comportement déroutant, sont à l’origine de bien des mythes et légendes. Calmars et poulpes géants, baleines, narvals, requins, serpents de mer et tortues luth fascinent. De tout temps, on les a observés ou capturés dans nos lacs, nos océans et… le Saint-Laurent!

MAINTENANT, CE TEMPS QUI NOUS ÉCHAPPE

Cindy Poulin – Saint-Benjamin

Salle des Artistes

L’inquiétude est la peur d’un futur qui n’arrivera pas. Nous nous inquiétons pour un millier de choses et pourtant celles-ci n’ajoutent aucun centimètre au fil de nos vies. Chaque œuvre est une réflexion sur le moment présent.

FLUIDITÉ DES CORPS CÉLESTES

Ève Méthot - Carignan

Salle des Découvertes

Observations sur la beauté, la fragilité de la vie, l’extraordinaire capacité de l’homme à évoluer et à se montrer résilient devant l’adversité.

En réalité augmentée : Artivive App/AppleStore/GooglePlay)

ATTRACTION

Pascale Archambault – L’Avenir

Salle des Créateurs

Nous sommes tous liés par cette force qui tend à nous attirer vers quelqu’un ou quelque chose. Que ce soit dans la réalité ou dans nos rêves, nous ne pouvons y résister. C’est par l’alliance des formes et des matériaux que mon projet parle; bronze, pierre ou bois s’y rejoignent dans un délire organisé. Chaque petite histoire raconte son désir de l’inconnu. En une attraction magnétique, l’être rencontre la nature.

UN TALENT PAS SI DIFFÉRENT

Association régionale de loisir pour personnes handicapées

Chapelle

Cette exposition est réalisée dans le cadre du festival « Un talent pas si différent ». Cet évènement culturel est spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap de Chaudière-Appalaches.

AMAS CRÉATIF

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

Par cette exposition, les membres du collectif AAB dévoilent des œuvres qui les ont amenés à exploiter profondément leur pensée créative. La mise en commun de chacune de ces recherches permet alors de former un amas de créations toutes aussi originales les unes que les autres.

SÉLECTION PRINTANIÈRE

Art en Beauce LA COLLECTION

Galerie niveau 4

L’année 2023 souligne les 30 ans « d’Art en Beauce LA COLLECTION », désigné au départ « Collection Héritage Chaudière-Etchemin ». Plus de 200 œuvres produites par 119 artistes font partie de cette importante collection beauceronne. Venez célébrer le printemps avec une sélection d’œuvres choisies pour l’occasion. Exposition en place jusqu’au 16 avril. Elle sera suivie par « l’Expo chefs-d’œuvre » de la CSSBE du 23 avril au 7 mai.

Pour en savoir plus sur les expositions en cours, visitez : centre d'art et d'exposition .

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, puis les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.