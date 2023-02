Le Beauceron Olivier Lessard présente son spectacle « Cumberland »

Olivier Lessard sera de retour dans sa ville d’origine à Saint-Georges pour dévoiler son dernier spectacle littéraire et musical le 26 février, à 15h, à la Librairie Sélect.

« J’avais envie de sortir des grands centres et d’offrir au public une expérience intimiste », a expliqué le Beauceron sur le choix des lieux de diffusion. « Les librairies sont présentes partout sur le territoire, elles sont des pôles culturels importants de leur communauté, en plus d’offrir une ambiance favorable à l’écoute et à l’ouverture ».

« On s’était arrêtés pisser sur la route de Cumberland, le vent soufflait doucement », par ces mots, Olivier Lessard lançait en octobre dernier son nouvel album ainsi qu’un récit nommé Carnet de voyage. L’auteur-compositeur-interprète a également lancé une tournée dans les librairies indépendantes au Québec. Il sera de passage dans sa ville natale le 26 février.

« Cumberland » : un spectacle hybride au cœur de Saint-Georges

Après avoir accompagné son groupe et la réalisatrice Agathe Dupéré sur l’album et le récit, Oliver Lessard se présente désormais sur scène en solo. Son spectacle mêle lecture du livre et performance des chansons de l’album. « Le spectacle raconte l’histoire presque vécue de deux frères qui retournent dans leur patelin pour tourner un film, qu’ils définiront comme « une sorte de documentaire poétique » ». La ville de Saint-Georges est au cœur du récit car elle est le lieu de retrouvailles des deux frères qui parcourent les endroits de leur adolescence : « Dans les bars de Saint-Georges, à un spectacle de métal à Saint-Benjamin, dans l’arrière-cour de leur tante ». En mélangeant les genres, Olivier Lessard propose une nouvelle façon de faire partager une histoire entre musique et récit.

L’entrée est gratuite (contribution volontaire).