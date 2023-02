Ficelle: l’enfant de la lune, la nouvelle création audiovisuelle et interactive de Pixel d'étoile

La boîte de production beauceronne Pixel d’étoile travaille sur une nouvelle production jeunesse depuis plus de 3 ans, Ficelle, qui mélange le cinéma d’animation interactif et le théâtre. Un concept unique au Canada.

Intitulée Ficelle: l’enfant de la lune, cette nouvelle épopée raconte l’histoire de Ficelle, un garçon qui vole... ou plutôt qui flotte. Il monte et monte dans le ciel, plus léger que l’air. Pour ne pas le perdre, les villageois de Saint-Parlabas nouent une corde à sa cheville. Mais... peut-on vraiment retenir un cœur appartenant à la lune? S’amorce alors une incroyable quête parsemée d’embûches qui amènera Ficelle à découvrir qui il est vraiment. Une envolée où le grandiose côtoie le vertigineux, où la magie naît dans l’impossible.

Les enfants, les parents et les enseignants feront ainsi partie intégrante de l’aventure. Ils auront un impact sur le déroulement de l’histoire en fonction de leurs choix. En plus d’un personnage physique sur scène, certains personnages animés à l’écran interagiront en temps réel avec le public (ils le verront, l’entendront, lui parleront).

Un album illustré du même titre sera disponible partout en librairie dès le mois de mai prochain. Alain Lessard signe le texte, Myriam Roy les illustrations et Joël Proulx Bouffard collabore à l’idéation visuelle.

L'entreprise s'est lancée dans ce projet après le succès de ses deux premiers spectacles de théâtre multimédia Dunort et Océanne, votés à maintes reprises coups de cœur du public et de nombreux diffuseurs québécois.

Première représentation gratuite

Avant de lancer officiellement sa tournée franco-canadienne, une première représentation (rodage) sera offerte gratuitement au public de la région, dimanche le 12 mars 2023 à 15h, à l’auditorium de la Polyvalente des Appalaches, à Sainte-Justine (135, boulevard Lessard).

Le spectacle, d’une durée de 60 minutes, s’adresse à toute la famille (public cible de 5 à 10 ans). Les places étant limitées en admission générale, la réservation des billets est obligatoire en appelant au 418 222-2174.

Des spectacles et des livres en voie d’être traduits

Suite à un intérêt marqué de producteurs et diffuseurs anglophones, les deux premiers spectacles de Pixel d’étoile, de même que toute la collection d’albums illustrés Saint-Parlabas, sont présentement en traduction en anglais. Des pourparlers sont en cours afin que ceux-ci soient diffusés et distribués dans le Canada anglophone, de même qu’aux États-Unis et en Europe.