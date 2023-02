Le Cégep Beauce-Appalaches sera l'hôte du Circuit d’improvisation

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera le Circuit d’improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) du 31 mars au 2 avril prochain, pour l'événement appelé Le Dégel.

Le Dégel sera le dernier rendez-vous de la saison du Circuit d'improvisation du RIASQ (CIR) et l'occasion pour l’équipe des Pissenlits de faire valoir son talent devant ses partisans face à onze équipes provenant des quatre coins de la province.

Le directeur des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches se dit fier de recevoir le tournoi pour une seconde fois de son histoire. « En tant qu’ancien entraîneur des Pissenlits, c’est une joie de revivre cet événement. Au fil des ans, j’ai été témoin de l’évolution de l’équipe, dont j’ai moi-même fait partie à sa création, et je peux dire que c’est une expérience vivante très formatrice qui agrémente le parcours de nos jeunes et influence même leur vie professionnelle », a mentionné Jean-Philippe Vachon.

Tout au long de la fin de semaine, plus d'une centaine de joueurs, accompagnateurs, officiels et formateurs débarqueront au Cégep Beauce-Appalaches. Au total, 23 joutes seront disputées sur la patinoire aménagée dans l’espace Mirage (cafétéria) complètement transformé en salle de spectacle pour l’occasion.

« Le niveau de jeu est très intéressant et de très bon calibre », a précisé l'une des organisatrices, Julie Beaudoin. « Cet événement gratuit qui se veut rassembleur permettra de faire découvrir le talent de nos étudiantes et étudiants qui se mobiliseront pour offrir un excellent divertissement à la fois ludique et enrichissant. Nous espérons que la population viendra en grand nombre s’initier à l’impro et encourager les improvisateurs ».

Les équipes du circuit d'improvisation sont composées de 6 à 10 joueurs. Chacune d'entre elles est assurée de jouer trois matchs lors de la ronde de qualification. Les quatre meilleures accéderont aux demi-finales. Les deux équipes gagnantes se mesureront en finale le dimanche 2 avril à 14 h 45.

« Les tournois du RIASQ sont des lieux de formation et de développement pour les joueurs », a-t-elle ajouté. « Ils ont le privilège de participer, au cours de la fin de semaine, à un atelier de perfectionnement au choix offert par six formateurs professionnels d’ImproSIERRA. Les spectateurs auront aussi l'occasion de voir ces formateurs à l'œuvre lors de l’ouverture, le vendredi à 19 h 15 ».

Chaque match sera d'une durée d'une heure. Les affrontements débuteront en quinze parties le samedi (1er avril) à compter de 8 h. La journée prendra fin avec le match des étoiles à 22 h. Les dernières parties de la ronde préliminaire se dérouleront le dimanche à partir de 8 h, alors que les demi-finales et la finale se succèderont dès 12 h 30. Plus d’une trentaine de bénévoles assureront le bon déroulement de l'événement. L’animation des matchs sera confiée à d’anciens joueurs des Pissenlits diplômés du Cégep.