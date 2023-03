Découvrez les expositions du Festival « Un talent pas si différent »

Au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches (ARLPH-CA) a lancé hier après-midi l’exposition d'oeuvres réalisées dans le cadre du Festival Un talent pas si différent.

Jérémy Plante, auteur-compositeur et interprète, est le porte-parole de cet événement culturel spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap de Chaudière-Appalaches. Ce Festival comporte d'ailleurs deux volets, l'un pour les arts visuels, l'autre pour les arts de la scène.

« Ce qui nous rejoint ici c'est l'art, la passion. Je viens ici comme porte-parole pour souligner votre talent, votre passion et votre détermination. Continuez comme ça, c'est ce qui va vous aider à passer à travers toutes les durs étapes de la vie. C'est ce que l'art à fait pour moi en tout cas. Félicitations! », a mentionné Jérémy Plante, lors du vernissage de l'exposition.

L'objectif de cet événement, qui en est à sa première édition en Chaudière-Appalaches, est de mettre en avant le talent des personnes handicapées et créer des liens entre les participants, les organismes, les intervenants culturels et en arts, ainsi que la population.

« On donne des cours d'arts pour permettre aux gens d'aller un peu plus loin et de s'accomplir dans une oeuvre. C'est eux qui choisissent leur oeuvre, nous on va simplement les aider, les accompagner », a souligné à son tour Jacinthe Jacques, enseignante du cours d'art à Saint-Georges.

La trentaine d'artistes exposés proviennent de deux organisations, soit l'Association de personnes handicapées de la Chaudière, soit de l'Association des TCC des Deux-Rives.

Les oeuvres effectuées par les personnes en situation de handicap provenant de la grande région de Saint-Georges, seront exposées jusqu'au 7 février, dans la salle de la Chapelle, au troisième étage du centre culturel.