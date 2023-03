Encore des activités réussies à Beauceville

Une autre fin de semaine d’activités pour les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln de Beauceville a eu lieu les 25 et 26 février dernier et ce fut encore une réussite.

Il y a eu l’activité Clair de lune qui a été un succès malgré le froid glacial. Les gens ont pu faire une marche aux flambeaux ou des raquettes. Les autres pouvaient aussi patiner sur la patinoire de l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD sous un éclairage spécial. Il était également possible d'écouter Karine Lauzon dans la zone resto, tout en prenant un petit breuvage chaud.

De son côté, l’équipe de la Maison des Jeunes a distribué du popcorn et le Corps de Cadets 619 de Beauceville a effectué des exercices de survie en forêt.

Le dimanche, la journée a débuté par une messe spéciale à l’église de Beauceville suivie d’un déjeuner à la salle des Chevaliers de Colomb. L’après-midi de cartes et de jeux organisé par les Fermières de Beauceville a également accueilli plusieurs participants.

Soirée de la femme à venir

Une soirée toute spéciale attend les femmes de 18 ans et plus, le 8 mars avec le Rendez vous ROSE, présenté par FAMILIPRIX Stéphanie Lessard et Jean-François Lafrance, afin de souligner la journée internationale des femmes.

Un souper et une soirée animée sont offerts aux femmes au Complexe de Golf de Beauceville. Cocktail, souper, défilé de la Boutique Vicky, animation, tirages et cadeaux seront remis aux femmes qui seront présentes sur place.

Semaine de relâche

Une programmation pour la semaine de relâche est offerte aux jeunes Beaucevillois du 6 au 10 mars. Consultez le programme disponible sur le site internet de la ville.

Dernier Rendez-vous

Le dernier Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln de Beauceville aura lieu le 12 mars de 13h à 16h avec l’activité « Tire-toi une bûche Arboriculture de Beauce » sur les terrains de l’école de Léry.

La cabane à sucre mobile avec dégustation de tire sur neige, sculpture à la scie à chaîne avec l’artiste Daniel Gamsby, jeu gonflable et autres surprises sont prévus. L’équipe des Fous du roi sera aussi sur place pour faire différents jeux intergénérationnels.

Nouky, la mascotte des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln, sera présente également.