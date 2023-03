Un concert de musique classique sous le clocher de Saint-Georges

Jean-Michel Dubé, pianiste, et Dominique Ostiguy, violoncelliste et compositeur, présenteront Inspiration, vendredi 17 mars à l’église de Saint-Georges dès 19 h 30.

Reconnus comme étant deux artistes de talent, Jean-Michel Dubé et Dominique Ostiguy partageront soixante minutes de concert. Jean-Michel Dubé, qui a pour préférence les périodes romantiques et post-romantique, a notamment collaboré avec l’Orchestre du German Piano Open Competition, l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, l’Orchestre symphonique de Drummondville et les Violons du Roy. Un parcours qui fait de lui l’étoile montante de la relève musicale du pays.

Dominique Ostiguy a quant à lui un parcours bien différent mais non moins impressionnant. Il a d’ailleurs été deux fois récipiendaire du premier prix au Concours de musique du Canada. Il s’est produit avec plusieurs orchestres, dont l’Orchestre symphonique de Laval, l’Orchestre symphonique de Drummondville. Une carrière qui le placera même dans le « 30 hot Canadian classical musicians under 30 » en 2018.

Les billets pour cette soirée musicale sont disponibles à la billetterie des Amants de la scène.