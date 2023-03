Une expérience théâtrale interactive avec la troupe IMPACTS

La troupe de théâtre d’intervention IMPACTS du Cégep Beauce-Appalaches offrira une expérience théâtrale interactive avec la pièce IMPACTS – Communication interpersonnelle.

Plusieurs représentations sont prévues tant à Sainte-Marie (14 et 16 mars) qu’à Saint-Georges (20 et 21 mars). Il s’agit de la quatrième édition pour la troupe de théâtre, qui, chaque année, traite d’un enjeu de société d’actualité.

Cette année, IMPACTS abordera le thème de la communication interpersonnelle. Les spectateurs seront amenés à réfléchir sur le thème de la communication interpersonnelle et sur le fait qu’elle s’installe dans différents contextes sociaux sans forcément qu’on s’en aperçoive. Trois étudiantes-comédiennes interpréteront un texte inédit de l’auteur Simon Poulin et mis en scène par Marie-Esther Poulin. « Le théâtre d’intervention permet aux étudiants de s'impliquer concrètement dans leur milieu social tout en développant leur créativité. Cette forme de théâtre amène, tant les comédiens que les spectateurs, à conscientiser l'impact que nous pouvons avoir dans notre communauté en plus de permettre à nos futurs éducateurs de découvrir l’art comme moyen d’intervention, » explique la metteure en scène.

Ce projet de sensibilisation, initié par le Socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches et le département de Techniques d’éducation spécialisée, expose une problématique sociale à la communauté étudiante et la population afin de susciter des échanges et des réflexions. Quatre courtes scènes suivies d’alternatives proposées abordent la thématique sous différents angles pour susciter les échanges. « Cette expérience est d’autant plus formatrice pour nos jeunes, car elle leur apporte de la confiance, de l’estime, un sentiment d’appartenance à un groupe et la fierté de sensibiliser l’autre, » souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

La population est invitée à venir à la rencontre des étudiantes-artistes pour cette activité théâtrale interactive. Puisque la représentation comprend des périodes d’échanges, le nombre de places est limité afin que l’expérience théâtrale soit des plus enrichissantes. L’horaire détaillé ainsi que les billets, vendus au coût de 5 $, sont disponibles en ligne : https://cegepba.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=14.