Simple Plan et Roxane Bruneau au Festival d'été de Saint-Georges

Simple Plan et Roxane Bruneau seront au Festival d'été de Saint-Georges organisé par Les Amants de la Scène les 20, 21 et 22 juillet prochain à l’Espace Carpe Diem.

Pour cette première édition, la programmation présentera des artistes variés, de tous styles musicaux. L'événement se veut festif et accueillant pour tous les groupes d’âge.

Chaque soir, trois groupes ou artistes seront sur scène.

Jeudi

En première partie, Noir Silence accueillera un artiste invité en plus de la présence de Rudy Caya, chanteur mythique de Vilain Pingouin. Qui plus est, William Bisson et son groupe qui interprèteront des titres du regretté Bob Bissonnette.

Puis, le groupe Simple Plan montera sur scène. Connu sur la scène internationale avec ses nombreux succès et sa fougue légendaire, ils joueront tous leurs succès et bien d’autres.

Vendredi

Les premières parties du vendredi, seront présentées par Elliot Maginot et Pelch.

Elliot Maginot avec son âme solitaire et contemplative connaît un succès grandissant depuis son passage à l’émission “En direct de l’univers”. Pelch, quant à lui, est un jeune auteur-compositeur-interprète avec beaucoup de soul.

Puis, ce sera au tour de Roxane Bruneau de faire vibrer le public avec ses nombreuses chansons accrocheuses.

Samedi

Le samedi ce sera des artistes New country, avec Francis Degrandpré et Brittany Kennell.

Étoile montante, Francis Degrandpré jouera des titres comme Bang Bang et Colorado. Puis, Brittany Kennell se démarquera sur scène avec son style qui s’apparente à celui de Sheryl Crow.

Cependant, la tête d'affiche du samedi sera dévoilé seulement le mardi 28 mars prochain.

Détails du site de l'événement

Le site ouvrira ses portes à compter de 17 h 30, plusieurs « food trucks » seront sur place.

Pour les bars, il y aura un système de jetons (pourboires inclus) ce qui accélère le service aux bars. Notez que les jetons sont valides pour tous les événements présentés à l'Espace Carpe Diem par les Amants de la scène.

Les chaises et les parapluies seront interdits sur le site.

Les billets

Les passeports de trois jours sont vendus au coût de 75 $/personne et seront en vente dès aujourd'hui à compter de 15 h. Les 50 premiers acheteurs d'un passeport bénéficieront d'une carte de membre des Amants de la scène d’une valeur de 30 $.

Des passeports VIP sont également en vente, au coût de 375 $/personne pour les trois soirs. Prendre note que seulement 20 passeports VIP seront offerts. Ceux-là permettent d'avoir des places assises sous une tente, deux consommations/soir, bar et toilette privé.

Les billets journaliers sont au coût de 45 $ et les VIP journaliers au coût de 125 $ (à raison de 20/soir). Ils seront mis en vente le mercredi 29 mars à compter de 6 h sur le site Internet des Amants de la Scène et à 9 h par téléphone ou à la billetterie.