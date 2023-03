Artistes et Artisans de Beauce lance un appel aux artistes

L’organisme Artistes et Artisans de Beauce lance un appel de dossiers dans le cadre de son projet Une offre culturelle en entreprises et organismes afin d’offrir une offre d’ateliers culturels en arts visuels.

Face à la demande grandissante des entreprises et organismes, Artistes et Artisans de Beauce (AAB) réfléchit à mettre en place une nouvelle offre d’ateliers culturels. Afin de bien débuter ce projet, l’organisme recherche des artistes pour animer ces ateliers.

Les artistes intéressés à soumettre une proposition d’atelier doivent être membres en règle d’AAB et s’inscrire via le site internet avant le 14 avril prochain à 23h59. Les candidatures reçues feront l’objet d’une sélection par un comité et les artistes sélectionnés verront leur offre d’atelier apparaître dans le catalogue promotionnel. De plus, un cachet est offert aux artistes participants et les frais de déplacement reliés à la réalisation de l’activité sont couverts. Les membres en métiers d’art sont également les bienvenus à soumettre leur candidature.

Le but est de monter un catalogue d’ateliers pour permettre d’avoir en main un outil clair et efficace, afin d’approcher des entreprises et organismes de la région et d’établir des partenariats. Le projet qui reste encore un projet pilote est voué à évoluer, selon sa portée, pour devenir un service accessible de façon permanente.

Artistes et Artisans de Beauce ajoute qu’il est déjà possible pour les entreprises ou organismes de recevoir un atelier créatif au sein de leur établissement via l’Atelier Joual Vert.

Le tout est réalisé avec le soutien de l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches.