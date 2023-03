Le Cégep Beauce-Appalaches invite le public à une fin de semaine d'humour

La population est invitée gratuitement à venir suivre le Circuit d’improvisation du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) qui aura lieu toute cette fin de semaine au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches.

C’est la deuxième fois que l’établissement accueille cet événement. Le Dégel avait été organisé ici en 2013. Cependant, le Circuit d’improvisation du RIASQ existe depuis 19 ans et peut avoir lieu entre 3 et 4 fois par an.

Douze équipes collégiales de partout à travers la province se réunissent en Beauce et se tiennent prêtes pour un marathon de rire. Pour l’occasion, la cafétéria de l’établissement a été modifiée pour accueillir les acteurs et les spectateurs trois jours durant.

« C’est une joie pour le socioculturel et le cégep de pouvoir offrir autant de matchs gratuitement. Les équipes ont chacune leur style, c'est vraiment à ne pas manquer. Pour découvrir ce qu'est l'impro ou pour les passionnés, c'est super. On peut rester aussi longtemps qu'on veut et venir n'importe quand », se réjouit Julie Beaudoin, responsable du socioculturel.

La ligue des Pissenlits est très fébrile de jouer devant son public.

Vendredi

Une activité brise-glace ainsi qu’un souper sont organisés en fin de journée vendredi, afin d’accueillir tous les participants. Le tout sera suivi d’un mot de bienvenue et de la présentation des formateurs et des formatrices présents. Un atelier de perfectionnement et des rencontres permettront aussi à tout le monde de bien se préparer.

C’est à partir de 21 h que le public pourra entrer en scène. Un match d’ouverture Impro Sierra, interprété par des professionnels, lancera la fin de semaine. D’une durée d’une heure, il sera suivi d’un party avec chansonnier jusqu’à 1 h du matin.

Samedi

Des matchs seront joués en continu de 8 à 23 h le samedi. À n’importe quelle heure de la journée, il y aura toujours un match en cours. Chacun d’eux dure une heure et les équipes tournent.

Le samedi soir à 22h, ce sera le temps du match des étoiles. Ainsi, il y aura donc deux équipes de six joueurs étoiles qui vont s’affronter.

« Souvent, c’est un match qui est très relevé », précise Julie Beaudoin.

Dimanche

Les matchs réguliers reprendront dès 8 h le matin. Puis, à partir de midi, il s’agira de se rendre à la finale et six prix seront remis aux joueurs. Il y aura le prix de l’équipe gagnante, l’équipe finaliste, l’équipe la plus sympathique (vote des joueurs), un prix remis au joueur qui a fait les meilleures impros au niveau de la construction, le prix pour le joueur qui a fait les plus belles interprétations et enfin le prix pour l’équipe la plus originale pour le party costumé du samedi.

Un événement d’envergure

Au total, il y aura 100 joueurs et une trentaine de bénévoles qui seront en action tout au long de cette fin de semaine.

Des anciens Pissenlits ont été rappelés pour faire l’animation. On verra donc Olivier Turcotte, François Provost, Élisabeth Lessard, etc.

Trois arbitres se relaieront pendant le week-end. Grâce à cela, il y en aura un qui fait le débrief du match précédent, un qui arbitre le match en cours et un qui prépare le suivant.

« C’est une très belle expérience pour ceux qui s’impliquent. Ça leur permet de voir aussi l’envers du décor », a terminé Julie Beaudoin.

Notons que tous les matchs seront filmés par Nous TV dans le but de présenter une série qui sera diffusée à la télévision en Chaudière-Appalaches à l’automne.

Équipes participantes :

Collège d’Alma - ALL-BRAIN

Cégep de l’Outaouais - LES CRINQUÉS

Cégep de La Pocatière - LES ROMAINS-COKES

Cégep André-Laurendeau - LE ROC

Cégep de Victoriaville - LA LECIV

Cégep de Saint-Laurent - PAUL PICHÉ

Cégep de Rivière-du-Loup - L’ÉPIQUE

Cégep Gérald-Godin - LES IMPROBABLES

Cégep de Rimouski - L’AMPHIGOURI

Cégep de Thetford - TICT

Collège de Shawinigan - LE TRIDENT

Cégep Beauce-Appalaches - LES PISSENLITS

Pour consulter l’horaire, rendez-vous ici : https://cegepba.qc.ca/wp-content/uploads/2-Horaire-des-matchs_modif.pdf