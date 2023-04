Prix d’Excellence arts et culture: les candidatures sont lancées

Le prix d’excellence des arts et de la culture a annoncé le lancement des candidatures pour l’année 2023. En Chaudière-Appalaches, les artistes pourront prétendre à apporter leur candidature sur plusieurs prix.

Depuis près de 36 ans, ces prix constituent de hautes distinctions décernés dans le but de reconnaître le travail et les réalisations de professionnels, d’organismes et de travailleurs culturels. Ces derniers doivent avoir constitué de façon exceptionnelle à l’essor culturel de la région Chaudière-Appalaches.

Pour cette nouvelle année, les artistes, professionnels ou organismes de la région Chaudière-Appalaches pourront candidater sur les prix suivants:

- Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour l’artiste de l’année en Chaudière-Appalaches, accompagné d’une bourse de 7 500 $.

-Prix relève professionnelle en Chaudière-Appalaches de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), accompagné d’une bourse de 7 500 $.

-Prix Videre Reconnaissance en arts visuels, pour un artiste cumulant plus de 20 années de pratique. Ce dernier sera accompagné d’une bourse de 500 $.

- Les Prix Émergence et Prix Distinction en métiers d’art par du Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA), accompagné d’une bourse de 1 000 $.

-Prix de la Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ), accompagné d’une bourse de 2 500 $.

Les personnes intéressées pour soumettre leur candidature à l’un ou l’autre de ces prix peuvent prendre connaissance des critères d’admissibilité et des procédures de dépôt de dossier sur le site internet des Prix d’Excellence.