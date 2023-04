Un geste environnemental avec Le Cercle des Fermières

L'organisme Le Cercle des Fermières a annoncé une nouvelle rencontre le mercredi 5 avril à 13 h, au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Le but de cette rencontre sera de poser un geste environnementale pour Le Cercle des Fermières. Ces dernières invitent les personnes souhaitant participer à cette rencontre à amasser des goupilles de canettes, des attaches à pain en plastique et des cartouches d'encre vides pour les amener le jour du rendez-vous.

Pour rappel, Le Cercle des Fermières est un organisme qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu'à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.