Vos nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 2 avril

Vidéo - « La musique ça me permet de prendre soin » - Julie Lamarre

Julie Lamarre est musicothérapeute à la Maison Catherine de Longpré et c'est, selon ses mots, un « privilège » pour celle qui est passionnée par la musique et la relation d'aide depuis toujours.

Lundi 3 avril

Investissement record de 580M$ pour les transports en Chaudière-Appalaches

Le ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, accompagné entre autres de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, et de Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a annoncé ce matin un investissement record de 580 591 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers, ferroviaires et aéroportuaires de sa région.

Mardi 4 avril

Jean Champagne: d’un crash entrepreneurial à un récit inoubliable

L’auteur-entrepreneur beaucevillois Jean Champagne a effectué, le 28 mars dernier, le lancement de son roman « Crash : le combat d’un entrepreneur » à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Le livre est disponible officiellement dès aujourd’hui.

Beauceville crée une commission interne de gouvernance

Une nouvelle commission d’audit interne sur la gouvernance a été créée hier soir, lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville.

Notre-Dame-des-Pins met en place des forages exploratoires

Le problème de pression d’eau était le sujet principal du conseil de ville de Notre-Dame-des-Pins qui s’est réuni ce lundi 3 avril à 20 h.

Beauceville: un citoyen soulève des problèmes de sécurité routière

Un citoyen a soulevé quelques problèmes de sécurité lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Beauceville, qui s’est tenue hier soir.

Un succès pour le Circuit d’improvisation au Cégep Beauce-Appalaches

Pour la seconde fois de son histoire, le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli le Circuit d’improvisation du RIASQ (CIR). L’événement, appelé pour l’occasion Le Dégel, a accueilli 11 équipes collégiales provenant des quatre coins de la province.

(Photoreportage) Grand succès pour les Chasses aux cocos de Beauceville et Saint-Simon-les-Mines

Les Chasses aux Cocos qui ont eu lieu pour l'arrivée du printemps ce samedi 1er avril à Saint-Simon-les-Mines et ce dimanche 2 avril pour Beauceville, ont attiré beaucoup de monde.

Mercredi 5 avril

Marco Rodrigue obtient l'accompagnement d'un ami de la cour

Présent virtuellement au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce ce mardi, Marco Rodrigue n'avait toujours pas d'avocat à présenter au juge et a finalement obtenu l'accompagnement d'un ami de la cour.

Saint-Georges: l'immeuble du 11 289 sur la 1re Avenue est démoli

Le bâtiment du 11 289 situé sur la 1re Avenue à Saint-Georges a été démoli en début de semaine. L'immeuble abritait auparavant un centre dentaire.

Le Conseil Economique de Beauce dresse son bilan pour 2022

Le Conseil Économique de Beauce (CEB) se réunissait ce mercredi 5 avril pour son Assemblée annuelle à Saint-Simon-les-Mines. L’occasion de partager son bilan pour l’année 2022.

Jeudi 6 avril

Beau tournoi pour les Condors volleyball

En compétition du côté de Drummondville pour le Championnat de Conférence nord-est et en quête d'une participation au Championnat provincial, les joueuses de volleyball du Cégep Beauce-Appalaches ont tout donné.

Championnat du monde de hockey féminin: le Canada a battu la Suisse

L'équipe de Marie-Philip Poulin a battu la Suisse avec un score de 4-0 lors de son premier affrontement dans le cadre du Championnat du monde féminin de hockey sur glace 2023.

Thomas n’aimerait pas être neurotypique

Pour souligner le Mois de sensibilisation à l'autisme, EnBeauce.com a rencontré Thomas Bolduc, un jeune homme de 18 ans qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Vendredi 7 avril

Hôpital de Saint-Georges: les horodateurs entrent en fonction

Depuis le mardi 4 avril, les horodateurs de stationnement de l'Hôpital de Saint-Georges sont fonctionnels. Les actuelles barrières seront bientôt démontées.

(Vidéo) Deux policiers racontent le transport de dons d'organes

La Sûreté du Québec travaille en collaboration avec l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus (ACDO) pour laquelle elle fait du transport.