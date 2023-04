Une soirée tunisienne pour souligner le ramadan à Saint-Georges

Une soirée ramadenesque dédiée aux ruptures de jeûne, chants traditionnels et ambiance tunisienne a été organisée, samedi soir à la salle paroissiale à Saint-Georges.

Ce projet est une initiative de Sihem Selmi, une jeune Tunisienne qui s'est installée ici il y a deux ans. C'est une femme très active et impliquée dans le milieu communautaire.

Organisée à titre bénévole par Madame Selmi, cette soirée s’est tenue dans une ambiance conviviale et de spiritualité ramadenesque.

« J'ai organisé cette soirée pour faire sortir les nouveaux arrivants surtout les jeunes et les célibataires de l'isolement. Pour les encourager à faire des activités afin de faciliter leur intégration dans la société québécoise. Je sais que le mois de ramadan est un mois de "lamma" (tel qu'on dit en arabe) synonyme de rencontres sociales donc j'ai voulu créé cette ambiance pour compenser un peu ce manque chez les immigrants et aussi pour partager et faire connaître la culture tunisienne à nos amis et collègues québécois », a mentionné Sihem Selmi, l'organisatrice de cette soirée.

Notons que le mois de Ramadan est le mois saint pour les musulmans, un mois de partage, de solidarité, mais aussi de fêtes et de soirées entre les amis, les voisins et les communautés.

Environ une cinquantaine de personnes ont participé à cette rencontre. Celles-ci ont apporté des plats tunisiens de toutes sortes (degla, salades tounsiya, couscous, brik, tajine, chorba, ghrayba, thé vert a la menthe) et joué de la musique tunisienne sur un instrument purement tunisien (zokra). Ils ont aussi dansé sur la musique et les chansons traditionnelles. Ils ont également profité de l'occasion pour faire des surprises d'anniversaires à deux jeunes tunisiens, une fille et un garçon, qui viennent d'avoir 26 ans. Elle est technicienne en textile et lui technicien en mécanique à Saint-Georges et à La Guadeloupe.

La soirée s'est terminée à minuit. Les participants étaient très contents de cet échange surtout que c'était une occasion pour tisser des liens entre les membres de la même communauté, mais aussi avec des Québécois puisqu'ils étaient également invités à cette rencontre.