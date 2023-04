La Société lyrique de la Beauce présente son concert de Printemps

La Société lyrique de la Beauce (SLB) a annoncé un nouveau concert de Printemps sous le thème « Heure exquise ». Le concert se tiendra samedi 13 mai prochain à 20 h, à l'église Saint-Georges.

Une quarantaine de choristes interviendront pour ce concert de Printemps, sous la direction musicale de la cheffe de choeur, Hélène Ouellet. Ensemble, ils interpréteront plus d'une vingtaine d'oeuvres.

« Presque exclusivement en français, les pièces du répertoire mettront en vedette des choeurs d'opéra et d'opérette », a précisé Martine Gilbert, présidente du conseil d'administration de la SLB.

Chanteurs et chanteuses se retrouveront pour chanter ensemble et célébrer la fête des Mères avec les spectateurs. La pianiste Josée Tardif et le violoniste, Philippe Amyot accompagneront les membres du choeurs.

Pour rappel, la SLB est un choeur dont le répertoire s'étend de la musique sacrée à des extraits d'opéra célèbres, en passant par la comédie musicale et la musique de film.

Les personnes intéressées pour acheter des billets peuvent se rapprocher de la billetterie des Amants de la Scène.