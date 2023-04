Secondaire en Spectacle: les premiers résultats des écoles beauceronnes

La première finale régionale de Secondaire en Spectacle se déroulait ce mercredi 12 avril à la Maison de la culture de Bellechasse. Plus écoles beauceronnes ont été récompensées.

Lors de cette première soirée, près de sept numéros ont été couronnés et trois ont gagné leur place pour représenter la région lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en Spectacle à Laval, du 1er au 4 juin prochain.

Parmi ces finalistes, le numéro « Tarantelle », de Marius Veilleux de la polyvalente Saint-François à Beauceville, sera du voyage à Laval. Un prix coup de coeur a été remis au numéro « La Table ronde », d'Angélik Gagné, Albert Lacasse et Thomas Thibodeau également de la polyvalente Saint-François.

Pour les prix expérience, la polyvalente Bélanger de Saint-Martin a été sélectionnée avec le numéro « Kiling in de name of », de Daphnée Lamontagne, Jeanne Fortin, William Poulin et Jason Tangay-Veilleux.

La finale régionale se poursuivra jusqu'au 14 avril pour continuer de choisir les futurs lauréats.