Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce de retour du 17 au 19 novembre

Les membres du comité du Salon des Artistes et Artisans de Beauce ont annoncé l'ouverture des inscriptions pour la prochaine édition qui se déroulera du 17 au 19 novembre au Centre culturel Marie-Fitzbach.

Sous la présidence d'honneur de Judith Purcell, propriétaire des Créations Jam'S à Saint-Georges, la 37e édition du Salon des Artistes et Artisans de Beauce invite l'ensemble des artistes et artisans du Québec.

Cet événement accueille chaque année, une sélection d'une quarantaine d'artistes et d'artisans d'une grande variété technique et de disciplines artistiques et artisanales. Le Salon propose une visibilité supplémentaire auprès du public.

« Ce que je constate, depuis plusieurs années, c’est que le Salon des Artistes et Artisans de Beauce a su se démarquer au fil du temps en étant un marché de Noël régional. Les artistes et artisans proviennent de partout en Beauce et d’ailleurs au Québec, ce qui est grandement apprécié des visiteurs puisque ça leur donne une grande diversité de choix de créations. Il ne faut surtout pas passer sous silence le travail acharné du comité organisateur, c’est lui qui insuffle toute la chaleur à cet événement », a ajouté Claude Gagné, membre du comité organisateur et président d'AAB.

Les artistes ou artisans qui souhaitent s'inscrire ont jusqu'au 30 avril. Afin de pouvoir participer, les intéressés doivent faire parvenir un dossier complet, bien documenté et accompagné d'images de bonne qualité en remplissant un formulaire en ligne, sur le site internet d'ABB.