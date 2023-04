Saint-Georges lance sa Semaine québécoise des familles

La Ville de Saint-Georges a lancé la période estivale en dévoilant ses activités estivales. Cette année, la Semaine québécoise des familles se tiendra du 15 au 21 mai prochain.

Culture, spectacle et découverte marqueront l'été 2023 à Saint-Georges. Pour débuter cette période estivale, la Ville donne rendez-vous aux familles pour la Semaine québécoise des familles.

« On a fait une programmation haut en couleur, pour tous les goûts et tous les âges. L'activité qui lancera cette Semaine québécoise des familles aura une saveur rétro », a indiqué Marie-Lee Paquet, régisseuse Jeunesse, famille et aînés.

En effet, la semaine débutera à l'espace Carpe Diem, le 17 mai dès 18 h, avec une activité rétro autour des patins à 4 roues des années 70 et 80. Il sera possible de louer des patins dans une ambiance des années disco.

Des expositions, des spectacles et du sport

Le jeudi 18 mai, le Centre d'art et d'exposition débutera les expositions estivales au centre culturel Marie-Fitzbach à 18 h. Le thème «Toujours vivant » proposera une dimi-douzaine d'oeuvres jusqu'au 20 août. Un kiosque de dégustation d'insectes sera même installé pour l'occasion.

Ce même jeudi, une démonstration et une compétition de skateboard se dérouleront de 18 h à 21 h au skateparc de l'espace Carpe Diem.

Le vendredi 19 mai, le spectacle de variétés « L'inaccessible étoile » sera proposé au cabaret des Amants, à la salle paroissiale. Interprètes, musiciens, conteur et magiciens proposeront des prestations. Le spectacle débutera à 19 h 30.

En soirée, le Club d'astronomie de Saint-Georges invite les participants à observer les constellations, la lune et les étoiles de 20 h à 22 h au sommet du centre de ski Saint-Georges.

Une grande fête pour clôturer l'événement

Le parc des Sept-Chutes accueillera le grand finale de cette semaine d'activité, avec la grande fête familiale qui se tiendra le dimanche 21 mai de 10 h à 16 h. Pour l'occasion, les enfants profiteront d'une mini-ferme, des insectes, des petits animaux marins, d'un musée de ballons et autres surprises.

À 11 h, un concert de chant lyrique, intitulé « Voix Angeli », sera présenté dans le cadre du Café-concert de la chapelle, au centre culturel Marie-Fitzbach.

Pour le camp de jour et les activités estivales, les inscriptions des enfants pourront se faire en ligne sur le site internet des loisirs de Saint-Georges, entre le mercredi 3 mai à 7 h et le vendredi 5 mai à 16 h. Activité de plein-air pour les 12-14 ans, Club de lecture Crock-Livres ou encore cours de natation seront de nouveau proposés cet été.