Une exposition de 180 oeuvres au centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges accueillera du 23 avril au 7 mai, l'édition 2023 de l'Expo chefs-d'oeuvres du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Cette exposition rassemble les oeuvres de près de 180 élèves du niveau primaire et de 22 écoles du CSSBE. Toute la population est invitée à venir admirer les créations des élèves du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

Le vernissage avec les élèves aura lieu le 23 avril. C'est également lors de ce vernissage qu'une oeuvre sera choisie afin d'illustrer la prochaine carte de voeux des fêtes du CSSBE.