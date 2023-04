Concours de discours: Averty Ndzoyi remporte la troisième place

Averty Ndzoyi, membre du Club Toastmaster de Saint-Georges a remporté la troisième place lors du concours de discours du District 61 à Montebello, qui s'est tenu du 14 au 16 avril au Fairmont, le Château Montebello.

Averty Ndzoyi représentait son Club de Saint-Georges dans deux catégories. Pour son discours en anglais, ce dernier a reçu une mention de participation, et pour son discours en français, Averty a réussi à décrocher une troisième place.

Le concours du District 61, a réuni près de 180 clubs anglophones et francophones au Québec, dans l'Est de l'Ontario, et le nord de l'État de New-York, représentant 5 000 membres.

En tant que membre de Toastmaster International, Averty a bénéficié d'un environnement d'apprentissage convivial et bienveillant, lui permettant de développer ses compétences en communication et leadership.

Pour rappel, le Club Toastmaster de Saint-Georges propose un environnement de soutien et d'apprentissage pour les personnes cherchant à améliorer leur confiance en public, et leur capacité à communiquer efficacement.