Ensemble pour l'art d'ici: trois nouvelles expositions cet été

La période estivale est en chemin et en matière de culture, le groupe Artistes et artisans de Beauce présente son programme Ensemble pour l’art d’ici. Il s’agit là d’un programme initié dans l’objectif de mettre en valeur les artistes de la Beauce, tout en offrant une meilleure diversité de contenu culturel à la population locale.

Un total de trois expositions est annoncé dans la région. Voici une brève présentation de chacune de celles-ci.

En premier lieu, Catherine Bédard présente Exploration 3 au Centre administratif régional de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Depuis le 19 avril, jusqu’au 15 septembre prochain, Bédard présente ses œuvres réalisées à l’encre. D’ailleurs, le 3 mai dernier s’est déroulé un vernissage et le public a pu voir à l’ouvrage l’artiste exposée.

« Les visiteurs ont adoré les œuvres de Catherine Bédard. Elle a un très grand talent et à la lumière naturelle, ses toiles explosent de couleurs. Un vrai coup de cœur pour notre équipe! » s’exprime Cynthia Gagnon, agente aux communications pour la MRC de la Nouvelle-Beauce.

En second lieu, c’est à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie que l’artiste Aurélien Piet présente son exposition Centre de gravité : Au cœur de chaque pierre se cache un secret, le point d’ancrage de l’équilibre parfait. C’est depuis le 26 avril et jusqu’au 10 septembre qu’il est possible d’admirer les travaux de Piet.

Aurélien Piet présente sa juste manière de mettre en valeur son art. « Passionné par l’art nature, créent des équilibres de pierres éphémères qu’il assemble sur place et qu’il immortalise dans leur environnement, une pratique tout à fait impressionnante! »

En dernier lieu, du 27 avril au 24 septembre est exposé Même les images oublient, présentation de Claude Gagné au bistro Les 5 moulins à La Guadeloupe. Sous la thématique du paysage et du territoire, Gagné y expose ses impressions numériques sur aluminium, à partir de photographies altérées par des outils informatiques.

Ces trois expositions s’ajoutent aux cinq autres mises en branle dans le programme Ensemble pour l’art d’ici. En voici d’ailleurs l’énumération: