Beauce Carnaval sous le soleil en fin de semaine

C'est la dernière fin de semaine pour profiter des installations du Beauce Carnaval, qui se trouvent sur le stationnement en arrière de l'Église Assomption de Saint-Georges.

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, petits et grands pourront encore s'amuser sur les manèges, savourer des sucreries et participer aux jeux présentés par l'organisation.

Une chance, le soleil devrait être bien présent cette fin de semaine avec des températures prévues entre 14 et 17 degrés.