Un nouveau Conseil d'administration pour le club Toastmasters de Saint Georges

Le club Toastmaster de Saint-Georges a annoncé la composition de son nouveau conseil d'administration pour l'exercice 2023-2024.

Élu lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 3 mai 2023, le nouveau conseil a pour mission de promouvoir l'art de la communication et du leadership auprès de la communauté.

Le conseil sera présidé par Cathy Breton, une membre expérimentée et passionnée qui s'engage à offrir aux membres du club une expérience de qualité. Gilles Lessard assumera les fonctions de vice-président à la formation et trésorier, Lise Thompson sera vice-présidente au recrutement, Diane Vincent comme vice-présidente adjointe à la formation. Averty Ndzoyi occupera le poste de vice-président aux relations publiques, Jonathan Pelletier sera le secrétaire du conseil et Nathalie Paquet, l'huissière.

Le club Toastmasters de Saint Georges est une organisation à but non lucratif qui offre un environnement amical et encourageant pour améliorer les compétences en communication et en leadership. Les membres du club représentent une variété de professions et de niveaux d'expérience, ce qui offre une occasion unique d'apprentissage et de réseautage.

Le nouveau conseil d'administration prendra ses fonctions le 1er juillet 2023. Pour plus d'informations sur le club Toastmasters de Saint Georges, il est possible de se rapprocher du site internet.