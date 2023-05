Le magicien et illusionniste Jimmy Lessard en spectacle à Saint-Georges

Le magicien et illusionniste Jimmy Lessard sera en spectacle à la polyvalente Saint-Georges le 20 mai prochain à 19 h.

Il est à noter que les profits amassés dans le cadre de ce spectacle seront remis à l'équipe Les puces des sables, pour le rally La rose des sables. Il s'agit là d'un organisme dont le but tient à soutenir certaines causes caritatives, notamment le Club des petits déjeuners et le Ruban Rose.

Pour revenir à Jimmy Lessard, il est auteur de plus de 25 ans de magie. Parmi ses réalisations, il a notamment remporté un concours de variété à son école secondaire. Il a surtout, en 2003, remporté le premier prix au concours Magie et illusions, une production effectuée au Stade olympique. Il a également été finaliste au Championnat International de magie dans deux catégories distinctes, en plus d'être finaliste deux fois au Championnat Canadien de magie.

« J’y présenterai notamment pour la première fois une grande illusion durant laquelle mon assistante et conjointe de vie, Chantale Quirion, passe littéralement au travers moi! Tous les plus grands illusionnistes du monde tel que David Copperfield et Criss Angel ont déjà présenté cette illusion dans leurs spectacles… sauf que j’ai grandement amélioré l’effet de ce numéros en y ajoutant ma touche magique personnelle. J’ai passé plus de deux ans à travailler pour modifier le matériel original afin d’en arriver à ce résultat! J’ai vraiment hâte de présenter ce numéro en particulier! »

Le spectacle sera d'une durée approximative d'une heure et 30 minutes, avec une présentation familiale et tout publique. Avec la confiance que le spectacle sera intéressant, Jimmy Lessard prévoit également tourner une vidéo promotionnelle. Les billets sont encore en vente aux commerces participants et sur le site web de Jimmy Lessard