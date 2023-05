Le 21e Festival d'orgue de retour en juin

Le comité organisateur du Festival d'orgue de Sainte-Marie a publié un communiqué annonçant la programmation de son 21e événement pour l'an 2023. Question de rendre l'orgue accessible au public, l'organisation travaille sur une mise en valeur de l'orgue Casavant de 34 jeux construit en 1916.

Toujours dans l'idée de faire connaître les grands organistes d’ici et d’ailleurs, l'entrée sera gratuite pour toute la population. C'est un total de 2 500 tuyaux qui sont rattachés à l'orgue, pour offrir une expérience sonore très intéressante.

Pour ouvrir le festival, il sera possible d'écouter le Chœur de l’Université Laval et Dominique Gagnon, organiste-titulaire, le 4 juin prochain. Le public pourra notamment y entendre des extraits du célèbre Gloria de Vivaldi et de la Messe No 6 de Schubert.

Le dimanche suivant, le 11 juin, ce sera l’organiste Isabelle Demers, elle qui est la nouvelle professeure agrégée d'orgue à l'Université McGill à Montréal. L’organiste, qui en est à sa deuxième prestation au Festival, présente une grande ouverture sur le monde qui l’entoure.

C’est pourquoi elle a à cœur de soutenir un organisme de notre région. Les profits du concert seront entièrement versés à La fontaine, association communautaire d’entraide qui offre des services aux personnes et aux proches de personnes ayant une limitation intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme sur le territoire de la Nouvelle-Beauce.

Pour clôturer cette série de spectacles, Laurence Jobidon, de Saint-Hyacinthe, sera à l'œuvre le 18 juin. Il s'agira notamment de sa première participation au Festival d'orgue de Sainte-Marie. Chacune de ces présentations seront les dimanche énumérés à 15h à l'église de Sainte-Marie-de-Beauce.