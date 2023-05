Une exposition revampée pour les 100 ans de la Boulangerie Vachon

La Maison J.-A. Vachon ouvrira officiellement ses portes cette année le samedi 17 juin avec une nouvelle exposition relatant les 100 ans d'histoire des célèbres «p’tits gâteaux Vachon ».

Les nouveaux artéfacts ont été dévoilés ce matin aux journalistes et à un parterre d'invités, au sein même de l'établissement muséal de Sainte-Marie-de-Beauce.

Les travaux de rénovation de l'exposition ont été rendus possible grâce à un soutien accru de l'administration municipale mariveraine (qui contribue annuellement au musée), de même qu'au soutien du CAE Beauce-Chaudière et Bimbo Canada, propriétaire de la Boulangerie Vachon.

Ainsi, jusqu’au 3 septembre, le grand public pourra découvrir cette exposition unique qui offre des artefacts, des photographies d’archives et des témoignages qui retracent l’évolution des produits Vachon, depuis la fondation de l’entreprise par Rose-Anna Giroux — dont le tablier de travail orne dorénavant les murs, et Joseph-Arcade Vachon jusqu’à ses succès actuels. Parmi les nouveaux exhibits, on retrouve, entre autres, une panoplie de moules utilisés par la boulangerie au fil des ans, des clichés de la flotte de livraison de même qu'un module interactif pour identifier l'odeur des variétés de gâteaux. À l'extérieur s'est ajouté une pergola ainsi qu'un panneau historique.

Notons que les 17 et 18 juin, la Maison J.-A. Vachon proposera deux journées spéciales remplies d’activités pour toute la famille pour marquer le début des festivités en l’honneur des 100 ans de l’entreprise Vachon. Les visiteurs auront l’occasion de participer à un rallye à travers l’exposition, mettant en lumière l’héritage et l’innovation de la famille Vachon. De plus, une dégustation de gâteaux à l’aveugle permettra aux participants de mettre leurs papilles à l’épreuve pour deviner les saveurs emblématiques des produits Vachon. Des animations spéciales seront également organisées pour divertir les petits et les grands.

Pour les passionnés d’histoire, des capsules relatant des moments clés de l’entreprise seront publiées régulièrement sur la page Facebook officielle de la Maison J.-A. Vachon. C'est sur cette même page Facebook ainsi que sur le site internet du musée que l'on peut consulter les horaires, les tarifs et les événements à venir.

Projets de rénovation

Présent lors de la conférence de presse, le président de la Corporation de la Maison J.-A. Vachon, Jean-Marc Labbé, a indiqué en entretien avec EnBeauce.com, que son organisme travaille activement au développement de divers projets dont la rénovation de certains aspects de la maison.

C'est en priorité l'extérieur de la bâtisse qui devra faire l'objet de travaux à court et moyen terme pour assurer la pérennité de la structure, qui a subi des dégâts d'eau cet hiver. On est à évaluer ce qui devra être entrepris, après quoi une campagne de financement sera lancée, a fait savoir M. Labbé.