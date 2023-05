Un premier album pour le Beauceron Hugo Bolduc

Une invitation à se lancer dans le vide et à faire un « high five » à l’inconnu, voilà ce que propose l’auteur-compositeur beauceron Hugo Bolduc avec son tout premier album en carrière, Sonder le sens, qui se dévoile avec des couleurs parfois folk tout en y ajoutant des sonorités passant de la pop au rock alternatif.

Un enregistrement particulièrement achevé pour l’artiste de 36 ans qui a choisi de collaborer avec Ben « Shampouing » Villeneuve (Tire le coyote, Hubert Lenoir, Keith Kouna) à la réalisation et à la guitare.

Hugo Bolduc s’est aussi allié Louis Fernandez (Patrice Michaud, Pierre-Hervé Goulet, Pascal Picard Band) à la guitare, ainsi que Pierre-Emmanuel Beaudoin (Hubert Lenoir, Lou-Adriane Cassidy, Ariane Roy, Laurence Castera) aux percussions. Le Beaucevillois Pierre-Hervé Goulet est également venu offrir sa plume sur la chanson Égaré.

Trop tard pour rêver?

« Clairement pas! » lance l’artiste, bien fier de ses racines. Fort d’un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, il a toujours gardé la musique dans un coin de sa tête. « Je donne aujourd’hui le droit à mon cœur de remettre ma raison à sa place. Je me permets enfin de m'accomplir dans ce qui fait le plus de sens pour moi : créer ma musique, composer et écrire mes propres chansons », mentionne-t-il.

L’avenir s’annonce prometteur pour celui qui travaille déjà sur d'autres projets, sur scène et en studio, en plus de s’aventurer aux auditions du Festival international de la chanson de Granby.

Sonder le sens est disponible sur Spotify, Apple Music, Deezer et bandcamp.