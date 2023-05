Le neuvième Symposium international de sculpture de Beauce Art est officiellement lancé!

Sous la thématique « Sculpter le vent : Statures et figures », le neuvième Symposium international de la sculpture regroupe 10 artistes qui travaillent dès aujourd'hui et jusqu'au 11 juin à la réalisation de leurs oeuvres.

Beauce Art invite donc les citoyens de Saint-Georges, les amateurs d’art et les touristes à se rendre au quartier des artistes situé face au Centre sportif Lacroix-Dutil, du 21 mai au 11 juin prochain. Comme l’indique Joseph-Richard Veilleux, directeur artistique « C’est l’occasion de vivre des moments de complicité et de partage avec des artistes au bagage exceptionnel. Quelle opportunité que celle de voir s’ériger 10 œuvres exceptionnelles, autant d’hommages au pouvoir extraordinaire de l’art et de l’homme et qui à terme, embelliront le centre-ville de Saint-Georges. ».

Le nouveau président de Beauce Art, Martin Rancourt, a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement Paul Baillargeon, qui s’est investi avec cœur pendant dix ans pour Beauce Art. « Paul a été un grand visionnaire dans ce projet, car il a eu l'idée d'embellir la ville et de faire 10 sculptures par années pendant 10 ans pour avoir 100 sculptures! », a souligné Martin Rancourt. « Merci Martin de prendre la relève », lui a répondu Paul Baillargeon.

Neuf pays sont représentés par les 10 artistes qui sont logés et nourris en Beauce pendant la durée du Symposium en échange d'une oeuvre qui sera érigée à Saint-Georges dans la lignée des précédentes. Les voici :

- A. Kei Nakamura, du Japon

- Adrien Bobin, du Canada

- Arijel Strukelj, de la Slovénie

- Brigitte Danse, de la Belgique

- Francis Benincà, de la France

- Liliya Pobornikova, de l'Espagne

- Nedim Hadziahmetovic, de la Serbie

- Rafail Georgiev, de la Bulgarie

- Roland Hoeft, de l'Allemagne

- et Susanne Paucker, de l'Allemagne

Des ateliers d’initiation à la sculpture accessibles à tous

Également, grâce à l'Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec, Beauce Art L'International de la sculpture offrira des ateliers gratuits d'initiation à la sculpture en compagnie d'un artiste du symposium les 24-25 et 28 mai ainsi que le 4 juin.

Les participants pourront bénéficier de notions de base et concevoir leur propre sculpture miniature en argile ou en fil de fer selon l'atelier choisi. Les places sont limitées.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en écrivant à l’adresse [email protected] ou en téléphonant au 418 221-1224.