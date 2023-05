C'était journée d'expo agricole à Saint-Odilon

C'est hier que l'Expo agricole et forestière s'est déroulée à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Il s'agissait de la 17e tenue de cet événement.

Plusieurs exposants et artisans se trouvaient sur place, avec aussi la microbrasserie des Etchemins et et un camion-bouffe.

De plus, la Pat Patrouille qui a pu égayer les enfants. Ces derniers ont également eu droit à une course de tracteurs pour courir la chance de gagner de magnifiques prix.

En fin de journée et en soirée, Étienne Dupuis, Steeven et Steven ainsi que Tone Call se sont produits sous le chapiteau,