Deux spectacles à venir au piano urbain

Les Compagnies du Shack et Créativa ont annoncé deux spectacles de danse contemporaines qui auront lieu au piano urbain, situé sur la promenade Redmond, ce vendredi 16 juin à 19 h.

La soirée débutera avec un spectacle de danse contemporaine produit par le groupe Ample man Danse.

« Une rencontre impromptue entre un danseur urbain, contemporain et un pianiste jazz, s’amusant autour d’un piano public. À la fois surprenante et poétique, c’est un voyage musical et dansé sous le thème de la contrainte. Moteur de créativité, les contraintes imposées à ce trio nous transportent à travers un univers où la musique prend corps et le mouvement devient mélodie », a indiqué le communiqué de l'événement.

La soirée se poursuivra en musique avec Catherine Joly au violoncelle et Claudia Tanguay au violon, dès 19 h 30.

Ce spectacle est présenté grâce à une subvention obtenue en vertu de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec.

L'accès est complètement gratuit et le spectacle aura lieu, beau temps comme mauvais temps.