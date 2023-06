Réédition des Chroniques de Saint-Georges

Le livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos fait l'objet d'une réédition puisque le premier lot d'impression a été complètement écoulé, vient d'annoncer la Société historique Sartigan.

L'ouvrage de 540 pages reprend quelque 250 chroniques publiées chez EnBeauce.com, par l'auteur Pierre Morin. Le volume contient plus de 1000 photos qui sont regroupées principalement par thème: les lieux, les bâtiments patrimoniaux, comme l'église Saint-Georges, les ponts, les magasins, les hôtels, les maisons, etc. Le plus vieux cliché du recueil date de 1879 et présente une résidence de la 1ère avenue sur la rive Ouest.

Le livre est en vente à partir d'aujourd'hui à la Librairie Chaudière et à la Librairie Sélect de Saint-Georges.