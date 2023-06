Down by the riverside a accueilli plus de 250 festivaliers

Plus de 250 festivaliers d’Ottawa à Gaspé ont participé à la 6e édition de Down by the riverside, le festival de danse swing en Beauce qui était organisé les 9-10 et 11 juin par la Cabane à Swing. C'est un record!

C’est une édition haute en couleur qui a eu lieu la fin de semaine dernière à Saint-Georges. Les deux soirées dansantes sur le Gordon webster band et les 22 heures d’ateliers de danse étaient animés par professeurs invités que sont Peter Strom, Lunou Samson, Michel Campeau, Alice Bourgasser, Jasmin Hains, Sophie Royer et Megan Sydiaha.

Les gagnants des compétitions sont:

- en solo-Jazz Natasha - Haris d’Ottawa,

- en Mix & Match avancé - Oscar Tsui et Natasha Haris de Montréal et Ottawa

- en Mix & Match débutant - Lou Massault et Patrick Nguyen.

Le festival s’est terminé avec le brunch, la classe de maître, la parade et le spectacle au Rock Café en compagnie des Royal Pickles.