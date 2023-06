Quoi faire en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles, communautaires, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 17 juin

La Guadeloupe en fête

Il y a la course Défi des générations, ainsi qu'une après-midi familiale avec tournoi de poche et soirée musicale.

Où: Centre sportif Armand Racine à La Guadeloupe

Quand: dès 9 h pour la course, dès 12 h pour les animations

Défi Beauceron de Saint-Prosper

Cette année, les participants pourront choisir entre différentes distances soit le 21 km course, le 10 km course, le 5 km course ou marche et le très populaire 2 km pour les jeunes de 12 ans et moins.

Où: Saint-Prosper

Quand: à partir de 8 h et jusqu'à midi

Boisé des anges

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins organise une seconde édition de son Boisé des Anges. Les participants auront l’occasion de planter des arbres pour honorer la mémoire de leurs enfants partis trop tôt.

Où: au Parc Rodrigue de Saint-Georges

Quand: de 9 h 30 à 12 h 30

Fermières de Vallée-Jonction

Journée Portes ouvertes

Où: Ancienne gare (2e étage)

Quand: de 9 h à 16 h

Dimanche 18 juin

Tour de Beauce

C'est la cinquième et dernière étape, qui se déroule à Saint-Georges pour un circuit de 122 km.

Où: Saint-Georges

Quand: de 11 h à 14 h 15