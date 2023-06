Boisé des Anges: planter un arbre pour se souvenir

L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins a annoncé une seconde édition de son Boisé des Anges, le samedi 17 juin au Parc Rodrigue de Saint-Georges.

Lors de cette journée, les participants auront l’occasion de planter des arbres pour honorer la mémoire de leurs enfants partis trop tôt. Que le deuil soit récent, ou plus ancien. L'organisme sensibilisera aussi la population puisque chaque arbre planté représente une famille en deuil.

Le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours de la première année de vie. Il touche environ une grossesse sur quatre et inclut aussi les couples qui, confrontés à des problématiques liées à la fertilité, doivent faire le deuil de leur parentalité.

Cet événement gratuit est ouvert à toute la population. Les personnes intéressées pour réserver un arbre peuvent contacter l'organisme au 581-372-6859 ou via la page Facebook de Parents d’Anges Beauce-Etchemins.

Pour rappel, Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches. Ainsi que sensibiliser la population à cette réalité.