Harold Gilbert chantera «de l’Île d’Orléans aux vieux pays»

Dans le cadre des Dimanches musicaux de l’église de Saint-Paul-de-Cumberland Mill, Harold Gilbert présentera le 2 juillet le spectacle De l’Île d’Orléans aux vieux pays, un panorama de belles chansons francophones d’ici et d’ailleurs.

Ayant plusieurs cordes à son arc, l'artiste est surtout connu dans la région comme dramaturge, metteur en scène, artiste-peintre et conteur. Toutefois, il aime parfois tâter la chanson et a trop peu souvent partagé ce plaisir.

Accompagné de la pianiste de talent, Marlène Maheux, une complice depuis plusieurs années dans de nombreux projets, Harold Gilbert présentera un récital de chansons francophones «coups de cœurs» et grands airs incontournables qui mettent en valeur son amour de la langue française et sa fierté de la parler et de la chanter.

Les billets sont disponibles en prévente sur le site Internet de l'église de Saint-Paul-de-Cumberland Mill ou à la porte le jour du spectacle qui commence à 11 h. L'église est située sur le territoire de Saint-Simon-les-Mines.