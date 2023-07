Galerie 1: vos jardins et vos fleurs

Le combo gagnant alliant le soleil et la pluie de ces derniers jours a permis aux jardins de fleurir et de donner naissance aux premiers fruits et légumes de la saison.

Pour l'occasion, EnBeauce.com vous invite à partager vos plus belles photos de vos fleurs et de vos espaces jardins.

Aujourd'hui on découvre les images réalisées par: Jordan McKay, Vickie Bolduc, Monique Morin, Lyne Pepin,

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons vos images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés :

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

Privilégiez le formulaire!