Un Pique-nique des Créateurs organisé à Lac-Etchemin

Un Pique-nique des Créateurs est organisé par Le Moulin La Lorraine pour le dimanche 30 juillet. L'événement extérieur gratuit permettra de voir des artistes à l'œuvre, d'assister à un concert de musique ancienne et de relaxer au cœur du magnifique jardin.

Le public pourra aussi observer le Sous-bois poétique, unique en Chaudière-Appalaches, dont c’est le 10e anniversaire cette année. À compter de 10 h, les amateurs d’art pourront échanger avec les créateurs sur place, voir des œuvres se créer sous leurs yeux ou en contempler d’autres déjà achevées.

Une brochette d’artistes visuels a déjà confirmé sa présence. Elle contient Francine Audet, Renald Brisebois, Gaétane Boucher, Suzanne Blais, Louise Champagne, Marylène Faucher, Guylaine Jacques, Gérard Larouche, Yannick Lévesque, Lyse Marsan, Ghislaine Riendeau, Danielle Robinson, Jo Simard, Mona Thivierge et d’autres pourraient s’ajouter.

Pour midi, le Duo Maurella (Alexanne Trudelle-Caron, violon et voix et Richard Pageau, guitare et viole de gambe), enveloppera le public de musique médiévale, aux sons de danses populaires, d’airs écossais, irlandais et anglais du XVIIe siècle.

À 13h, le poète Jean Coulombe retracera la genèse du Sous-bois poétique et s’en fera le guide en présentant les poètes et les textes qui l’ont enrichi jusqu’à aujourd’hui.

Vers 14h30, le comédien Denis Bernard fera une lecture de textes poétiques, prestation attendue qui pourrait s’inscrire comme l’un des moments forts de la journée.

En cas de mauvais temps, toutes les activités se déplaceront à l’intérieur, à l’exception du pique-nique qui sera annulé.

Outre les activités extérieures gratuites, le public est invité à visiter la meunerie et les trois expositions intérieures moyennant les frais d’admission de 7$ par adulte, 6$ pour étudiant ou aîné, gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans.