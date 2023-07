L'ultime International de la sculpture déjà en préparation

Beauce Art : L’international de la sculpture a déjà débuté les préparatifs pour sa dixième et ultime édition, qui se déploiera du 2 au 23 juin 2024.

Ce dernier symposium se déroulera sous la thématique Tourbillons fantasmagoriques : Musique de pierre et d’acier. À cet effet, les sculpteurs du monde entier sont invités à soumettre un projet avant le 8 septembre 2023.

Les projets seront évalués en fonction de leur qualité générale et de leur originalité, leur relation avec la thématique, la faisabilité, la pérennité de l’œuvre et le respect du budget accordé pour les matériaux. Un jury se rassemblera en septembre afin d’analyser l’ensemble des candidatures reçues et sélectionner les dix dernières œuvres qui s’ajouteront au parcours existant. Celles-ci seront positionnées le long de la rivière et de la 1re avenue, dans la bande végétalisée qui borde la piste cyclable, entre la promenade Redmond et la station de traitement d’eau potable.

Les artistes qui souhaitent obtenir davantage d’informations sur cet appel de candidatures et soumettre leur projet doivent se rendre si le site Internet de Beauce Art sous l'onglet Candidatures.

Cette dernière édition sera axée sur l’esprit de la fête, afin de célébrer ces dix années de création qui auront permis à Beauce Art d’implanter un parcours muséal à ciel ouvert de plus de cent sculptures, unique au monde !

L’organisme promet une édition haute en couleur, avec plusieurs activités d’animation et de médiation, qui plongera la population dans un processus de création. Les participants redécouvriront également les sculptures qui occupent le centre-ville, par le biais de performances artistiques hors du commun. La programmation détaillée des activités sera dévoilée ultérieurement.