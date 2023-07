Galerie 1: la Beauce en été

Entre le soleil intense et les fortes pluies que nous connaissons cette saison, les terrains de la Beauce sont verdoyants et fleurissants. Les champs à perte de vue, la rivière Chaudière, les endroits secrets de vos balades et les chemins de forêts sont autant de paysage qui font de la région un espace naturel remarquable. Pour lui faire honneur, ...