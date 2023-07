Woodstock en Beauce fait son retour du 7 au 9 septembre

Le camping musicale Woodstock en Beauce (W.E.B.) a annoncé, par l'intermédiaire d'un communiqué, son retour du 7 au 9 septembre à La Grange.

Cette nouvelle édition est un retour aux sources pour les organisateurs qui souhaitent revenir sur le mandat original consistant à aider les groupes de la musique émergente.

Cette année, le W.E.B. se tiendra dans La Grange ainsi que sur la nouvelle scène, La Mixbus, qui sera située dans la traverse du camping en plein cœur de l’événement. Après les spectacles, un grand feu de ralliement aura lieu dans la zone Indépendance.

Woodstock en Beauce a produit plus de 750 spectacles de musique de tout genre et a accueilli plus de 900 000 adeptes. L’événement a contribué à l’émergence d’artistes Québécois tels que : Eric Lapointe, Kevin Parent, Daniel Boucher, Martin Deschamps, Steve Hill, Jean Leloup, Grimskunk, Les Cowboys Fringants, etc.

La programmation officielle sera annoncée ce jeudi 27 juillet à 12 h. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l'événement.