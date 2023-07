Galerie 3: la Beauce en été

Entre le soleil intense et les fortes pluies que nous connaissons cette saison, les terrains de la Beauce sont verdoyants et fleurissants.

Les champs à perte de vue, la rivière Chaudière, les endroits secrets de vos balades et les chemins de forêts sont autant de paysage qui font de la région un espace naturel remarquable. Pour lui faire honneur, EnBeauce.com vous propose de collaborer à une galerie de photos en envoyant vos images de paysages beaucerons en été.

Aujourd'hui on découvre les photos de: Richard Poulin, Pierre-Luc Tremblay, Marko Lachance, Sébastien Jolin, France Bergeron, Pierre Aganier, Roméo Rodrigue, Fanhui Kong, Julie Jacques, Lise Perron, Solange Pomerleau et d'un certain "#Naturephoto509".

Envoyez-nous vos photos!

Nous publierons vos images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une nouvelle galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés :

— En cliquant sur ce lien et remplir le formulaire

— Par courriel à l’adresse [email protected]

— Par Facebook

Privilégiez le formulaire!