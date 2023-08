Une soirée de contes avec Harold Gilbert à Sainte-Aurélie

L'artiste Harold Gilbert sera en spectacle ce jeudi 3 août au Gazébo de Sainte-Aurélie pour proposer des contes et légendes.

Artiste multidisciplinaire actif dans le milieu des arts visuels et du théâtre depuis plus de 35 ans, Harold Gilbert s'est également découvert un intérêt pour le conte et la légende.

Passionné par le patrimoine et la tradition orale, il a le talent de mettre en mots et en scène diverses légendes. Parce qu'il sait se rendre accrocheur face à un public de tous les âges, le spectacle provoque rires et frissons.

Ce spectacle est tiré de ses compositions, un « corpus légendaire » personnel et coloré. Les membres du comité de développement donnent rendez-vous ce jeudi 3 août à 19 h au Gazébo. En cas de pluie, la soirée se déroulera à la salle municipale.