Salle de spectacles à Saint-Georges: le maire Morin remet le projet sur les rails

Comme l'annonçait le chroniqueur Pier Dutil, dans son éditorial de lundi publié chez EnBeauce.com, le projet de construction d’une salle de spectacles à Saint-Georges, abandonné il a quelques années, a été remis sur les rails au cours des dernières semaines.

Et c'est le maire Claude Morin qui agit comme chef de train pour permettre une éventuelle arrivée en gare du projet, a-t-il confié en entretien téléphonique.

Le lieu retenu pour ériger l'édifice serait l'emplacement du concessionnaire St-Georges Ford, voisin de l’Espace Carpe Diem. « C'est la place pour que l'on puisse compléter notre quartier culturel », a signalé le maire.

Des discussions préliminaires ont eu lieu avec le propriétaire du garage, Pierre Couture. Lundi prochain (14 août), le projet d'acquisition de ces installations sera discuté en comité municipal pour établir, notamment, le barème de prix qui pourrait être payé par la Ville. « Je veux avoir un appui ferme de mon conseil », a signifié M. Morin.

Si la transaction se réalise — le premier magistrat aimerait bien que cela puisse se faire d'ici la fin de l'année 2023, on actualisera les plans architecturaux du projet, tel qu'il avait été conçu lorsque la MRC Beauce-Sartigan menait le dossier, mais qui avait finalement été abandonné. On parlait alors d'une salle de 700 à 800 places, pour un coût d'environ 40 M$.

Pour la construction des installations, Claude Morin estime que les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, devront injecter «au moins les deux tiers» du financement pour aller de l'avant. « Sans ça, on ne s'engagera dans rien », a-t-il dit. Il ne veut pas se retrouver avec une facture complète à payer, comme dans le cas des travaux de mise à niveau de l'usine d’épuration de Saint-Georges, qui seront entrepris cet automne au coût de 18 M$.

À part l'achat de l'emplacement, le maire ne se fixe pas d'échéancier précis pour la réalisation. « Il me reste deux ans dans mon mandat, j'aimerais bien sûr faire progresser ça le plus possible. La première étape, c'est d'avoir le terrain. En attendant que la construction se fasse, on pourra toujours offrir l'emplacement à Beauce Carnaval pour qu'il puisse partir sa saison! », a-t-il conclu.