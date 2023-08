Trois spectacles en un pour découvrir l'histoire de Cumberland

La population est invitée à une soirée de trois spectacles, ayant pour thème l’histoire de Cumberland, qui seront présentés à l’église Saint-Paul de Cumberland, située à Saint-Simon-les-Mines, ce samedi 19 août à compter de 20 h.

Cette soirée permettra de découvrir l’histoire politique, éducative et religieuse de ce fief anglais dans la région par l’entremise du chant, de la musique et du théâtre.

La partie théâtre sera animée par les comédiens Carine Poulin, Julien Rodrigue et Ivan Colgan. Les chanteuses Lucie Paré, Sylvie Loignon, Louise-Rachel Dion et le chanteur Jean Poulin vont entonner différentes chansons. Enfin, les moments musicaux seront interprétés par les musiciennes professionnelles Andrée-Anne Caron au piano et Mary-Ann Corbeil au violon.

L'entrée est gratuite. Cependant, le nombre de places étant limité, il est obligatoire de réserver son billet en se rendant au www.visitecumberland.com/dimanches-musicaux et en cliquant sur l'onglet Spectacle Trois dans un.

Cet évènement est offert en collaboration avec Développement culturel de la MRC de Beauce-Sartigan, la Corporation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines et la microbrasserie Les 12 Cabochons.