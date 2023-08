Le 19e Festival de l'épi de Scott commence aujourd'hui

Le 19e Festival de l'épi de Scott commence dès aujourd'hui et se tient jusqu'au 20 août avec une programmation culturelle et musicale pour tous.

Tout au long des festivités, il y aura le Bar à Blé d’Inde et un casse-croûte, ainsi qu'une aire familiale avec des jeux gonflables pour les jeunes.

Dés aujourd'hui c’est le retour de la soirée du mercredi qui, comme le veut la tradition, est réservée au financement du terrain de jeux de Scott. L’activité débutera donc avec un souper hot-dog et blé d’Inde, suivi d’un spectacle rassemblant les enfants et leurs moniteurs.

Jeudi 17 août

Ce sera l'ouverture officielle du festival et cela sera soulignée par le duo Alex Roy et Benoit Savard ainsi que la 2e édition de la compétition Le drink presque parfait, dans laquelle des mixologues s’affronteront pour remporter le prix de la meilleure boisson. Les festivaliers participants voteront pour couronner le vainqueur et auront la chance de gagner un crédit de 500 $ chez Club Voyages Fascination.

Après le 5 à 7, Billy Karaoké assurera l’ambiance sur la terrasse. L’accès au festival est gratuit pour cette soirée.

Vendredi 18 août

Les festivités commenceront avec iRock en formule acoustique pour le 5 à 7 Roulette Pompette. La soirée se poursuit avec Les Charmants Chameaux. Maintenant devenu une tradition, le festival termine sa soirée avec DJ SG SNAIL qui prendra en charge l’animation jusqu’aux petites heures du matin. Les billets pour la soirée du vendredi seront en vente directement à la porte.

Samedi 19 août

Pour les enfants, les festivités commenceront à 11 h avec le spectacle musical Kattam et ses Tam-Tams. Elles se poursuivront à 13 h par la visite d’ÉducaZoo qui viendra faire découvrir aux enfants plusieurs animaux. À noter que ces activités sont offertes gratuitement.

Les festivaliers voulant participer au traditionnel tournoi de Washer sont attendus dès midi pour l’inscription. Par la suite, il y aura un 5 à 7 festif accompagné du duo de chansonniers Alex & Mel.

Pour la soirée souper-spectacle, le comité du Festival de l’épi présentera Messmer sous son chapiteau. Les billets sont en vente au Dépanneur Langevin à Scott et en ligne au festivaldelepi.com. Rock This Country prendra ensuite la relève jusqu’à la fermeture.

Dimanche 20 août

Le festival se poursuivra avec la Scott Race Colorée, une course familiale de 1 km où les participants se font asperger de poudre colorée. Cette activité est organisée en collaboration avec les Loisirs de Scott, l’inscription est requise.

Ensuite, il y aura un brunch familial, dont les détenteurs de billets auront la chance de rencontrer la Pat’Patrouille. Le brunch sera servi de 11 h à 12 h et les billets sont en vente au Dépanneur Langevin et en ligne.

Nouveauté cette année, les festivaliers pourront participer au Défi-Évasion mobile de 12 h 30 à 15 h 30. Il est possible de réserver sa plage horaire sur notre site. C’est ensuite un cours de danse en ligne qui prendra place en après-midi avec CC country pop. Les plus jeunes pourront profiter de l’aire familiale : jeux gonflables, maquillages et ballons en formes d’animaux et mini putt.

Le festival se clôture avec un 4 à 6 sur la terrasse, accompagné du chansonnier Guillaume Cyr.

Tournoi de Dek hockey

Suite au succès de l’an passé, le comité lance les inscriptions du DEK Hockey. Cette activité est organisée avec et est au profit du Hockey Mineur de Scott. Il y aura un tournoi junior et un tournoi de quartier adulte qui se tiendront sur deux jours (samedi et dimanche). Les intéressés peuvent consulter le festivaldelepi.com pour plus d’informations et pour l’inscription.