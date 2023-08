Festival beauceron de l’Érable: un bilan positif malgré le temps froid

Il serait bénéfique pour l’ensemble de la région de tenir le Festival beauceron de l'Érable (FBE) durant la longue fin de semaine de la fête des Patriotes. Cela augmenterait les possibilités de chaleur, et laisserait plus d’opportunités aux déplacements dans la région.

C'est l'une des principales recommandations de l'étude d’achalandage de l'événement 2023, qui a été coordonnée et réalisée pour une deuxième année consécutive par la firme l’Observateur (accréditée par le ministère du Tourisme), et dont la synthèse des résultats a été présentée hier soir à l'assemblée générale annuelle du Festival.

Le rapport officiel, qui a été envoyé à tous les partenaires de l’événement, indique que 84% des festivaliers sont d'origine locale, contre 8% de touristes et un autre huit pour cent considérés comme des excursionnistes (aller-retour de plus de 40 kilomètres dans la même journée).

L'étude signale aussi que le Festival attire principalement des participants qui connaissent et ont entendu parler du FBE et qui ont, dans presque la moitié des cas, des parents et amis qui les accueillent. « Il serait intéressant de porter attention au taux d’occupation des lieux d’hébergement pendant le Festival et de travailler à accroître les possibilités d’hébergement et ensuite, déployer la visibilité du Festival sur l’ensemble de la province. À ce moment, il sera judicieux de créer des alliances, du jumelage avec d’autres pôles d’attraction local et régional afin que les gens restent plus longtemps dans le secteur », peut-on lire dans le document.

Pour la firme, il aurait été préférable de tenir les festivités durant une fin de semaine de trois jours (comme celle des Patriotes) que de deux comme cette année, celle retenue étant du 12 au 14 mai, dont le dimanche était la fête des Mères. Malheureusement pour les organisateurs, ce week-end fût aussi plutôt froid alors que les activités se déroulaient à l'extérieur à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Hier soir, la présidente de l’organisme à but non lucratif, Amélie St-Hilaire, a quand même dressé un bilan positif de l'édition 2023, qui a attiré près de 10 000 personnes.

La nouvelle formule du FBE se démarquait aussi par l’ajout de la Place du sucrier et la première collaboration avec la Commanderie de l’Érable, où plusieurs juges ont pu goûter le sirop des acériculteurs de la province et ainsi décerner le gagnant du meilleur sirop d’érable du Québec.

Les résultats financiers se sont conclus avec un léger déficit, principalement dû à la température moins clémente lors de l’événement. « Nous restons à la merci de la température, d’où la pertinence que le Festival beauceron de l’érable demeure dans une période comme le mois de mai afin d’avoir le plus de chances que la météo soit de notre côté », a commenté Mme St-Hilaire.

Nouveaux administrateurs

Lors de la période d’élection, David Loubier a été élu comme nouvel administrateur au conseil d’administration alors que le poste de trésorier a été attribué à Véronique Roy. Ils joingnent la vice-présidente, Julie Pomerleau et les administrateurs Marco Fortier et Win LePhan. Quant à la présidente, Amélie St-Hilaire, elle a été reconduite dans ses fonctions pour une troisième année. Un autre poste d'administrateur reste à combler.

La nouvelle équipe travaille déjà sur le FBE 2024, dont la mission de faire rayonner l’érable et la Beauce comme plus gros producteur de sirop d'érable au monde.