Les Grands Feux Saint-Honoré auront lieu ce vendredi

C’est avec beaucoup de regret qu’Artistes et Artisans de Beauce se voit dans l’obligation d’annoncer que la 13e édition de La Belle Tournée - Circuit des arts de la Beauce ne pourra malheureusement pas avoir lieu comme prévu les 20, 21 et 22 octobre prochain. La décision d'annuler l'événement n'a pas été prise à la légère et résulte de ...